Od pondělí budou muset mít lidé PCR test před vstupem do ČR i ze zelených a oranžových zemí na mapě cestovatele. Pro české občany to bude od 3. ledna. Nařízení bude platit i pro lidi očkované proti covidu-19, výjimku budou mít lidé po posilovací dávce vakcíny či děti do 12 let.