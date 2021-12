USA a Japonsko připravují společnou operaci pro případ problémů na Tchaj-wanu

Americká a japonská armáda vypracovaly návrh plánu společné operace, pokud by na Tchaj-wanu nastala „mimořádná situace“. Čína považuje Tchaj-wan za svou provincii a hrozí ostrovu v případě vyhlášení samostatnosti vojenským zásahem.

Informovaly o tom dnes agentury Reuters a Kjódó s odvoláním na japonské vládní zdroje.

Americko-japonský plán počítá podle Kjódó s možným zřízením dočasných amerických základen v oblasti japonského souostroví Rjúkjú, které se nachází mezi Japonskem a Tchaj-wanem. Armády USA a Japonska budou pravděpodobně plán formalizovat na chystané schůzce ministrů obrany a zahraničí počátkem ledna, sdělily agentuře Kjódó japonské vládní zdroje. Podle Kjódó se dá předpokládat, že plán vyvolá rozhořčení Číny, která vnímá Tchaj-wan jako své území, ačkoli ostrov funguje desítky let de facto nezávisle.

Na základě návrhu plánu by americké vojenské námořnictvo v případě mimořádné situace zřídilo na souostroví Rjúkjú dočasné základny a rozmístilo tam vojáky. Japonské síly by jim poskytly podporu například v podobě munice nebo dodávek paliva.

Takové nasazení amerických vojáků by ale učinilo ze souostroví možný terč útoku čínské armády a ohrozilo by životy tamních obyvatel. K realizaci plánu by byly v Japonsku nutné právní změny, řekly agentuře Kjódó její zdroje.

Japonská a americká armáda mají na souostroví Rjúkjú vytipovaných asi 40 lokalit, kde by mohla základna vzniknout. Rjúkjú sestává z asi 200 ostrovů, včetně neobydlených. Na ostrově Okinawa je již nyní velká americká základna. Většina vytipovaných lokalit je obydlená.

Spojené státy podobně jako většina zemí nemají s Tchaj-wanem formální diplomatické vztahy, ale jsou jeho nejdůležitějším mezinárodním spojencem a hlavním dodavatelem zbraní. Americký prezident Joe Biden letos prohlásil, že pokud by Čína ostrov napadla, může Tchaj-wan počítat s pomocí USA. (ČTK)