Die Welt: NATO kvůli dění kolem Ukrajiny zvýšilo připravenost sil rychlé reakce

Severoatlantická aliance v reakci na soustřeďování ruských vojáků u ukrajinských hranic zvýšila připravenost příslušníků svých sil rychlé reakce. Napsal to deník Die Welt s odvoláním na sdělení nejmenovaného vysoce postaveného diplomata NATO.

Zvýšení připravenosti znamená, že například takzvané síly velmi rychlé pohotovosti (VJTF), které jsou součástí NRF a jsou známy také jako takzvané „hrotové oddíly“, musejí být připraveny k nasazení v krizové oblasti do pěti dní, a nikoli do sedmi, jak tomu bylo doposud. Do této doby musí být vojáci a jejich technika připraveni k přepravě letadly a vrtulníky. Nejde o příjezd do krizové oblasti, podotkl Die Welt.

Silám VJTF, které čítají asi 6400 vojáků, velí v současnosti Turecko. Do zvýšené pohotovosti byly uvedeny i další jednotky NRF, například ty, které zajišťují logistiku. NRF tvoří dohromady asi 40 000 vojáků.

Rusko soustředilo poblíž hranic s Ukrajinou desítky tisíc vojáků. Kyjev obviňuje Moskvu z přípravy vpádu na Ukrajinu. Také USA své evropské spojence upozornily na možnost ruské ozbrojené operace na Ukrajině na počátku příštího roku.

Moskva tento scénář popírá a naopak požaduje záruky, že Ukrajina nebude přijata do NATO, ani v ní nebudou rozmístěny útočné zbraně. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg minulý týden Kyjev ujistil, že NATO nepřistoupí na žádné kompromisy ohledně práva Ukrajiny zvolit si vlastní cestu. (ČTK)