Na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) ve středu úspěšně přistála nákladní loď Dragon společnosti SpaceX, informoval americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA). Astronautům dopravila téměř tři tuny vybavení, včetně materiálu na experimenty. Nesla i vánoční dárky. (ČT24)

More photos of Falcon 9 launching Dragon’s 24th resupply mission to the @Space_Station → https://t.co/2ebfOrOXe7 pic.twitter.com/TNlv7xswHR

— SpaceX (@SpaceX) December 22, 2021