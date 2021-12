OSN navrhuje v příštím roce vyplatit téměř šest milionů dolarů afghánskému radikálnímu hnutí Tálibán, aby mohlo patřičně zajistit ochranu zaměstnanců a budov světové organizace v Afghánistánu.

Většina peněz zřejmě půjde na podporu platů a stravné někdejších bojovníků Tálibánu, kteří nyní pracují pro afghánské ministerstvo vnitra a budou zařízení OSN v zemi střežit. Informovala o tom dnes agentura Reuters s odvoláním na dokument Spojených národů a na informovaný zdroj. Americké ministerstvo financí dnes zprávu zdánlivě potvrdilo tím, že schválilo výjimku ze svých sankcí pro některé činitele USA a OSN.

„OSN má jako zaměstnavatel povinnost posílit kapacitu hostitelských států, pokud zaměstnanci OSN pracují v nebezpečných oblastech,“ odpověděl v e-mailu mluvčí OSN Farhan Haq na otázku agentury Reuters ohledně navrhovaných plateb pro Tálibán.

Plán OSN podle Reuters svědčí o přetrvávající nejisté bezpečnostní situaci v Afghánistánu poté, co ze země v srpnu odešli poslední američtí vojáci a ujalo se tam moci islamistické hnutí Tálibán, a také o zoufalém nedostatku financí trápícím novou vládu, která byla odstřižena od mezinárodní finanční pomoci.

Několik expertů agentuře Reuters řeklo, že navrhované platby by mohly porušovat sankce uvalené OSN a Spojenými státy na Tálibán a jeho nejvyšší vůdce. Otázkou také podle nich je, zda budou Spojené národy schopny kontrolovat, že Tálibán nepoužívá zmíněné finance na jiné účely.

Ministerstvo financí USA dnes vydalo dvě obecná povolení, která umožňují činitelům USA a některých mezinárodních organizací, například OSN, provádět oficiální transakce s hnutím Tálibán či okruhem afghánského ministra vnitra Sirádžuddína Hakkáního, který je na sankčních seznamech.

Hakkáního síť je obviňovaná z těch nejkrvavějších útoků během dvacetileté války v zemi. USA, podle nichž je síť Hakkání blízká Al-Káidě, nabízejí za informace vedoucí k zatčení Sirádžuddína Hakkáního odměnu deset milionů dolarů.

Navrhovaný finanční příspěvek má zvýšit schopnost Tálibánu ochránit asi 3500 zaměstnanců OSN v afghánské metropoli Kábulu a v deseti regionálních kancelářích. Mnozí z nich pomáhají zemi s 39 miliony obyvatel řešit nedostatek potravin a nefungující služby v době, kdy se afghánská ekonomika hroutí.

Peníze by měly plynout Tálibánu na základě rozšířené dohody, kterou OSN uzavřela s předchozí, Západem podporovanou afghánskou vládou. Jednotliví členové Tálibánu střežící zařízení OSN by díky ní měli dostat na mzdách o 275 až 319 dolarů měsíčně více. „Stravné ve výši 90 dolarů na osobu, které bylo dříve vypláceno jen zaměstnancům afghánského ministerstva vnitra v regionech, by mělo být rozšířeno i na Kábul,“ řekl agentuře Reuters nejmenovaný zdroj.

USA dnes vydaly povolení pro spolupráci s Tálibánem a Hakkáního okolím také pro humanitární organizace, a to pro na projektech, jejichž cílem je zajišťovat „základní lidské potřeby“ Afghánců. Rada bezpečnosti OSN dnes schválila rezoluci, jež otevřela možnost poskytování humanitární pomoci do země navzdory mezinárodnímu sankčnímu režimu. (ČTK)