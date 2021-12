Ode dneška je celá síť pražského metra pokrytá mobilní sítí LTE. Podle dopravního podniku se podařilo pokrýt poslední úsek mezi stanicemi Rajská zahrada a Černý Most na trase B. Práce se podařilo urychlit o jeden rok.

„Je to náš vánoční dárek Pražanům. Konečně je signál LTE v celém metru, jak jsme slíbili, a nakonec se nám to povedlo splnit ještě o rok dříve. Do konce dubna bude všude navíc signál 5G, tím už se pražské metro řadí ke špičce v Evropě. Signál v metru vypadá jako maličkost, ale je pro mě symbolem, že se konečně pracuje na věcech, které Pražanům zlepšují každodenní život,“ řekl náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP Adam Scheinherr v tiskové zprávě. (DPP)