„Rozjezd vln se paradoxně zvládá líp, než když se křivka zarovná a začne klesat. Na začátku se kousneme, najede adrenalin a dokážeme zvládnout i dvacet pět akutních příjmů za den. Když je jich pak patnáct, říkáme si, že už je to lepší. Ale ve skutečnosti je to pořád dvakrát horší, než co je obvyklé,“ vysvětluje primář Aleš Chrdle.