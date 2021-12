Oxfordská univerzita a AstraZeneca pracují na vakcíně zaměřené na omikron

Oxfordská univerzita společně s farmaceutickou společností AstraZeneca začaly pracovat na vakcíně zaměřené na ochranu před koronavirovou variantou omikron. Informoval o tom dnes list Financial Times s odvoláním na vedoucího výzkumného týmu z Oxfordské univerzity Sandyho Douglase.

. Vědci podle něj podnikli předběžné kroky k výrobě upraveného očkovacího preparátu pro případ, že by byl zapotřebí.

„Vakcíny (fungující) na bázi adenovirů by v zásadě mohly být použity k reakci na jakoukoliv novou variantu rychleji, než si možná někteří dříve uvědomovali. (Mají) skutečně důležité výhody, zejména tam, kde jsou největší potřeby a logistické problémy,“ sdělil Douglas deníku. Firma AstraZeneca později agentuře Reuters informaci potvrdila.

V případě vakcíny, jíž vyvinula AstraZeneca ve spolupráci s Oxfordskou univerzitou, se jedná o očkovací látku, která je vyrobena na základě viru, jenž způsobuje nachlazení u šimpanzů. Podává se ve dvou dávkách, mezi aplikacemi by měl být rozestup 28 dní. Skladuje se při teplotách dva až osm stupňů Celsia.

Tato vakcína byla široce nasazena v Británii a v Evropské unii ze začátku letošního roku, poté se však objevil vzácný vedlejší účinek zahrnující krevní sraženiny a některé země její používání omezily, připomněl Financial Times. Výrobci podle něj dosud dodali do celého světa přes dvě miliardy dávek tohoto preparátu, většinou do chudších zemí.

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) dnes uvedla, že dosud stále není jasné, zda bude nutné upravit dosavadní vakcíny proti covidu-19 tak, aby byly účinné i proti nakažlivější koronavirové variantě omikron.

Americká farmaceutická firma Moderna v pondělí oznámila na základě předběžných laboratorních testů, že posilující dávka její covidové vakcíny je dostatečně účinná proti variantě omikron. Připustila však, že klasický dvoudávkový očkovací program poskytuje proti omikronu nízkou ochranu. Navzdory uspokojivým výsledkům u třetí dávky plánuje Moderna vyvinout zvláštní vakcínu určenou pro ochranu před omikronem. (ČTK)