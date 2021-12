Zatím se v roce 2021 v zoo v Praze narodila či vylíhla asi tisícovka mláďat

Zatím se v roce 2021 v zoologické zahradě v Praze narodila či vylíhla asi tisícovka mláďat. Za obzvláštní chovatelské úspěchy tohoto roku zoo v Troji označila odchov čtyřčat tayry, mláďat papouška trichy orlího, samičky tapíra jihoamerického a kachňat pižmovky konžské.

Zoo o tom dnes ČTK informovala prostřednictvím tiskové zprávy.

„Od počátku roku do dnešního dne se v Zoo Praha narodilo nebo vylíhlo 1027 mláďat z celkem 199 různých živočišných druhů – savců, ptáků, plazů, obojživelníků a ryb,“ uvedl ředitel zoologické zahrady v Praze Miroslav Bobek.

Historicky první čtyřčata tayry neboli kuny brazilské v Česku se narodila v pražské zoo 31. srpna. Jedná se o tři samice a jednoho samce. Podle zástupců trojské zoo je takový počet mláďat pro tyto šelmy neobvyklý. Běžně se totiž samici tayry rodí jedno až dvě mláďata. Zoo Praha chová tayry od roku 2004.

Trichy orlí, kteří jsou na Červeném seznamu ohrožených druhů Mezinárodního svazu ochrany přírody (International Union for Conservation of Nature – IUCN) řazení mezi zranitelné druhy, chová zoo v metropoli jako jediná zoo na území Česka. V Evropě lze tyto papoušky pozorovat v dalších šesti zahradách. Letos se skupina trichů chovaných v pražské zoo rozrostla o dvě mláďata. První letošní mládě trichy se vylíhlo v lednu, druhé, které se narodilo v říjnu, je prvním přirozeně odchovávaným mládětem v evropské zoo. Hnízdní budku, kterou nyní obývá, by mělo mládě podle zástupců zoo opustit koncem roku. Trichy zoo v Praze chová od roku 2014.

Mezi zranitelné druhy podle IUCN patří i tapíři jihoameričtí. V Praze se letos podařil odchov samičky Jasmíny, které je nyní téměř sedm měsíců. Jasmína je čtvrtým zdejším přírůstkem tohoto druhu. Tapíry chovala zoo v letech 1950 až 1957, chov byl opět obnoven v roce 2004.

Velký chovatelský úspěch podle zoo představuje sedm mláďat pižmovky konžské. Ta se v Troji vylíhla v dubnu a jejich rodiče je odchovali přirozeným způsobem. Pražská zoo tyto vrubozobé ptáky chová od poloviny roku 2020. Přiřadila se tak ke dvěma zařízením v Evropě, co pižmovky chovají.

Zoo v pražské Troji patří mezi turisticky nejnavštěvovanější místa. Kvůli pandemii covidu-19 však zaznamenala úbytek návštěvníků. Loni do zahrady zavítalo 851 623 lidí, tedy o téměř 605 000 méně než v roce 2019. (ČTK)