K začátku nového roku by mohla na ministerstvech vzniknout více než desítka pozic náměstků. Vyplývá to z návrhu úpravy tzv. systemizace služebních a pracovních míst, kterou má k dispozici ČTK.

Se zřízením dvou náměstkovských pozic počítá návrh na ministerstvech průmyslu, dopravy, životního prostředí a pro místní rozvoj. Po jednom místě má vzniknout na ministerstvech financí, zemědělství, kultury a spravedlnosti.

Na ministerstvu průmyslu a obchodu by vedle dvou pracovních míst náměstků člena vlády měly vzniknout dvě pozice pro poradce a dvě pro asistenty. Zrušit by se kvůli tomu mělo jedno místo v sekci průmyslu a stavebnictví a pětice míst v různých dalších odděleních. „Cílem navržených změn je realizace administrativní podpory ministra,“ stojí v návrhu, kterým by se měla zabývat do konce roku vláda. Politickým náměstkem by se na MPO měl stát bývalý poslanec Petr Třešňák (Piráti). „Je to téměř jisté, čeká mě jen formální potvrzení,“ sdělil Deníku N.

Na ministerstvo zdravotnictví by měl jako náměstek nastoupit Josef Pavlovic (Piráti), který byl dosud stranickým fotografem a lídrem pirátského týmu pro zdravotnictví. ČTK řekl, že rozhodnutí je na ministrovi Vlastimilu Válkovi (TOP 09). Nastoupit by mohl po Novém roce. Na ministerstvu vnitra bude novým politickým náměstkem bývalý pirátský poslanec Lukáš Kolářík. „Ano, je to tak. Nyní řešíme podrobnosti mé práce,“ řekl Deníku N. Na starosti by mohl mít mimo jiné digitalizaci.

Změny na dopravě reagují podle návrhu na skutečnost, že ministerstvo dosud řídil vedle ministerstva průmyslu a obchodu současně Karel Havlíček (ANO). Vzniknout mají funkce dvou náměstků a dvou asistentů, čtyři místa naopak zaniknou v jiných útvarech. Zrušeno bude samostatné oddělení kancelář ministra a vznikne místo něj odbor kancelář ministra. Budou ho tvořit oddělení vládní a parlamentní agendy a oddělení podpory ministra.

Politickým náměstkem na ministerstvu dopravy pravděpodobně bude bývalý poslanec za Unii svobody-DEU a nyní tajemník Hospodářské komory Tomáš Vrbík (ODS). „Ano, vyvíjí se to tímto směrem,“ řekl Vrbík serveru Lidovky.cz.

Na ministerstvu životního prostředí vzniknou dvě pozice náměstků místo dvojice neobsazených služebních míst, která se zruší. Ministryně Anna Hubáčková (za KDU-ČSL) bude mít nově v přímé řídicí působnosti odbor kanceláře ministryně, stejně jako samostatné tiskové a PR oddělení. Zaniknout by naopak měla sekce politiky a mezinárodních vztahů včetně služebního místa náměstka. V souvislosti s tzv. Zelenou dohodou pro Evropu (Green Deal) vznikne nová sekce ochrany klimatu.

V případě ministerstva pro místní rozvoj se počítá se zrušením odboru komunikace. „Agendu bude komplexně zajišťovat nové oddělení komunikace, které se včetně místa vedoucího zřizuje v odboru kabinetu,“ stojí v návrhu. Jako náhrada vzniknou dvě pracovní místa náměstků a dvou asistentů.

Na ministerstvu financí i zemědělství vznikne po jednom místu pro náměstka a po jednom pracovním místu. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) minulý týden uvedl, že bude mít dva politické náměstky. Jednoho si přivede sám a jednoho bude nominovat koalice Pirátů a STAN. Na zemědělství vznikne kvůli digitalizaci agend sekce ekonomiky a informačních technologií. Z důvodu vyčlenění zemědělských komodit a lepšího zacílení a rozdělení prvovýroby by měla vzniknout také sekce ekologického zemědělství, komodit, výzkumu a vzdělávání.

Na ministerstvu kultury mají vedle jednoho místa náměstka vzniknout také dvě nová místa v tiskovém oddělení. Na ministerstvu spravedlnosti se počítá s jedním novým náměstkem, ale i s reorganizací oddělení kabinetu. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) chce zrušit legislativní sekci a sekci koordinace boje proti korupci. Vzniknout mají sekce mezinárodní a evropské spolupráce, sekce koordinace tvorby právních předpisů a prevence korupce a sekce vězeňství a resortní kontroly.

Na ministerstvu obrany už skončil politický náměstek Vladimír Müller, informoval dnes deník Právo. Odvolán byl po nástupu nové ministryně obrany Jany Černochové (ODS) v pátek. Jaké další změny Černochová chystá, zatím nechtěla přibližovat. „Nejdříve se potřebuji seznámit s resortem, potkat se s náměstky a dalšími vedoucími pracovníky a pak teprve oznámím personální rozhodnutí,“ sdělila ČTK. „Také očekávám návrh jmen na pozici náměstka od našich koaličních partnerů, což by se mělo stát během ledna,“ dodala.

Organizační změny chystají i ministerstva školství a zdravotnictví. Na MŠMT by měla nově vzniknout sekce IT a veřejných zakázek. V případě zdravotnictví by se mělo přesunout oddělení kontroly do přímé působnosti náměstka pro řízení sekce legislativy a práva. (ČTK)