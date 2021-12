Němci si připomínají oběti islamistického útoku na berlínský vánoční trh před pěti lety. Tunisan Amri tehdy kamionem najel do lidí a 12 jich zabil, mezi nimi Češku, 13. oběť zemřela na následky letos. K útoku se přihlásil IS. Podle kancléře Scholze se tragédie „vepsala hluboko do naší kolektivní paměti“. (Local)

In Gedenken an die Opfer des Terroranschlags vom #Breitscheidplatz am 19. Dezember 2016. pic.twitter.com/WA5A45KxoP — Steffen Hebestreit (@RegSprecher) December 19, 2021