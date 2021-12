Veterináři začali u rybníka Velebil na Českobudějovicku likvidovat ptáky z několika hejn firmy Rybářství Nové Hrady, u nichž se prokázala ptačí chřipka. Jde o jediný šlechtitelský chov hus v ČR. Po žádosti chovatele vybrali veterináři 420 hus z několika linií, které zatím ušetří.

Původně měli dnes a v středu veterináři utratit 1900 ptáků. Rybářství veterináře požádalo, aby zmírnili opatření. „Z důvodu, že jsou to chovné kusy, velice cenné pro další chov, jsme celou situaci zvážili a vybrali 420 kusů, několik linií, které jsou opravdu cenné. Jde o genetickou rezervu, tak se ještě snažíme zachránit, co se dá. Vyselektovali se chovní jedinci, kteří jsou významní pro šlechtění linií, aby se chov nezlikvidoval celý. Vybrali se v poměru jedna ku třem, co se týče pohlaví, asi 420 kusů, které budeme nadále pozorovat. Zatím jsou bez klinických příznaků onemocnění. Budeme je testovat a pozorovat, zatím zkoušíme ponechat tu rezervu, aby mohlo šlechtění pokračovat dál,“ řekl ředitel jihočeské veterinární správy František Kouba. K žádosti rybářů se podle něj připojila i drůbežářská unie.

V listopadu utratili veterináři v chovu rybářství kolem 2600 ptáků. Jde o jediný šlechtitelský chov hus v Česku s padesátiletou tradicí. Chov čítal 5000 ptáků. Ředitel Rybářství Nové Hrady Lubomír Zvonař před víkendem řekl, že není jisté, zda bude chov pokračovat. „Dělali jsme všechno pro to, abychom ten šlechtitelský chov u nás udrželi, aby česká husa byla zachovaná, abychom nebyli závislí jenom na dovozu,“ řekl v pátek Zvonař. Jeho aktuální vyjádření ČTK zjišťuje. Škody zatím firma nesčítala. (České noviny)