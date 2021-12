Švédský ministr obrany Peter Hultqvist odmítl požadavky na bezpečnostní záruky, které v pátek zveřejnilo Rusko. Švédskému ministrovi například vadí závazek, že by se NATO nemělo dále rozšiřovat ve východní Evropě.

Cílem bezpečnostních záruk je podle Hultqvista vytvořit v Evropě ruskou sféru vlivu.

Švédsko není členem NATO, po konci studené války ale začalo se Severoatlantickou aliancí více spolupracovat na zajištění své bezpečnosti. „Švédsko nevstoupí do NATO nyní ani později, je to však zcela švédské rozhodnutí, které se nikoho dalšího netýká,“ uvedl ministr v rozhovoru pro deník Dagens Nyheter.

Podle švédského ministra Moskva chce svými požadavky vytvořit v Evropě svou sféru vlivu, do které by spadaly i země v okolí Švédska. „To (sféra vlivu) by se nás rovněž dotklo, a to je také důvod, proč jsou (ruské požadavky) nepřijatelné,“ prohlásil Hultqvist. Ministr také kritizoval ruský návrh, aby vojáci NATO nesměli trvale působit v zemích, které do roku 1997 nebyli členy aliance. Takové ustanovení by se týkalo i Stockholmu. „Nechceme rámec, ve kterém by nám někdo jiný stanovoval, (…) co smíme dělat s dalšími zeměmi,“ uvedl ministr.

V pátek Moskva představila dva dokumenty, jež obsahují celou řadu požadavků vůči NATO. Rusko po alianci například žádá přijetí závazku, že nebude působit na Ukrajině a že se tato země nestane členem vojenské aliance. Moskva označuje oba dokumenty za cestu, jak snížit diplomatické a vojenské napětí v Evropě.

Američtí představitelé projevili vůli o dokumentech jednat. Podle nich ale Moskva ví, že některé její návrhy jsou pro NATO nepřijatelné, napsala dříve agentura Reuters. Nová německá ministryně obrany Christine Lambrechtová v neděli uvedla, že NATO bude o ruských návrzích diskutovat, ale nenechá si od Moskvy diktovat své plány a postup. (ČTK)