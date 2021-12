Často přemýšlím o tom, co by si člověk vzal z domu, nad kterým létají bomby, kdyby měl jen několik hodin na jeho opuštění. Snažím se představit si, jaké to je být uprchlíkem, vypráví v rozhovoru novozélandská humanitární pracovnice Wendy Barronová.

Novozélandská humanitární pracovnice Wendy Barronová. Foto: Gabriel Kuchta, Deník N