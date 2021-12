Proti tomu, že ruští hokejisté směli na mezinárodním turnaji v Moskvě hrát v pamětních dresech s nápisem SSSR, protestoval finský expremiér Stubb. „Ten režim zabil miliony nevinných. Mnohé země z hokejové rodiny byly těmito ‚písmeny‘ anektovány.“

I am surprised and disappointed that Russia was allowed to wear CCCP-shirts in an EHT match against Finland. That letter combination and the regime that stood behind it symbolises authoritarian imperialism and killed millions of innocent people people in the process. 1/2

— Alexander Stubb (@alexstubb) December 19, 2021