Trenér fotbalového Liverpooolu Jurgen Klopp oznámil, že nepodepíše smlouvy s žádnými hráči, kteří nebudou očkovaní. „Jsou hrozbou nám všem,“ řekl Klopp. (Telegraph)

Jurgen Klopp: I will not sign unvaxxed players for Liverpool – they are a threat to us all https://t.co/2oAVNCUxBP

— Telegraph Football (@TeleFootball) December 18, 2021