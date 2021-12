V Hongkongu dnes začaly parlamentní volby, první od potlačení prodemokratického hnutí v této bývalé britské kolonii. Uchazeči v nich museli prokázat „vlastenectví“ a slíbit politickou loajalitu Číně, což v podstatě znemožnilo kandidaturu demokratickým představitelům, napsala agentura AFP. Podle agentury DPA se očekává spíše nízká volební účast. (ČTK)

Před rokem a půl byl v čínské zvláštní administrativní oblasti přijat kontroverzní bezpečnostní zákon, který rázně ukončil dlouhotrvající masové prodemokratické protesty. Mnoho aktivistů za občanská práva, vůdců protestů a politiků skončilo ve vězení. Jiní uprchli do zahraničí, aby unikli pronásledování ze strany úřadů.

Ve městě dnes platí přísná bezpečnostní opatření, podle agentury Reuters je nasazeno zhruba 10.000 policistů. V předvolebním období bylo zatčeno přes deset lidí za údajné podněcování k odevzdání prázdných hlasovacích lístků. Podněcování k neúčasti na volbách nebo k odevzdání neplatného hlasu je v Hongkongu trestné.

Legislativní rada, jak se hongkongský parlament nazývá, nebyla ani v minulosti volena zcela svobodně. Dnešní volby však podléhají ještě větším omezením než dříve: podle nových pravidel mohli poprvé kandidovat pouze „vlastenci“. Parlament se rozšíří ze 70 na 90 křesel, ale místo 35 přímo volených křesel jich nyní bude pouze 20. Většina mandátů je naopak vyhrazena zástupcům zájmových skupin loajálních Pekingu.

Vláda se podle Reuters snaží zajistit, aby k urnám přišel co nejvyšší počet voličů, kteří by volebnímu výsledku dodali na legitimitě. Například dopravci dnes nabízejí jízdné zdarma. Slabá účast by mohla být chápána jako forma protestu proti hlasování bez účasti opozice.

Od 1. července 1997 patří bývalá britská kolonie opět Číně. Ta se zavázala, že ji bude spravovat podle zásady „jedna země, dva systémy“. Přislíbila také, že po dobu 50 let až do roku 2047 budou obyvatelé Hongkongu moci užívat „vysokého stupně autonomie“ a řady politických svobod. Od přijetí zákona o bezpečnosti však podle DPA mnozí hovoří pouze o „jedné zemi a jednom systému“.

Volební místnosti budou otevřeny do 15:30 hodin SEČ (22:30 hodin místního času).