„I když bychom si to přáli, mezi šťastné, veselé a Vánoce neleží rovnítko,“ říká klinická psycholožka a psychoterapeutka Barbora Janečková. Jak v předvánočním období pracovat s pandemickou frustrací? Jak přesně letošní Vánoce upravit, aby pro nás byly co nejpříjemnější? A co dělat, když u štědrovečerního stolu načne debatu o pandemii někdo s naprosto opačným postojem, než máme my?