Gazdík: České školství potřebuje změnu. Plaga zůstává

Úkolem ministerstva školství bude uvést do života Strategii 2030+ o modernizaci českého školství, již vypracovalo předchozí vedení a na níž je politická shoda. Po dnešním uvedení do úřadu to řekl nový ministr školství Petr Gazdík (STAN).

Předání ministerstva školství. Zleva odcházející Robert Plaga, nový ministr Petr Gazdík a premiér Petr Fiala. Foto: Ludvík Hradilek, Deník N

Dokument se zabývá modernizací českého školství. To podle Gazdíka potřebuje změnu a potřebuje se připravit na budoucnost. Základní dovedností žáků a studentů musí být schopnost učit se novým věcem.

Politickým náměstkem Gazdíka se stane dosavadní ministr Robert Plaga (za ANO), který už jako náměstek na ministerstvu působil v minulosti.

Gazdíka do funkce uvedl premiér Petr Fiala (ODS), který sám jako ministr školství v minulosti působil. Resort podle Fialy bude vyžadovat řadu změn. Poděkoval za práci bývalému ministrovi Plagovi, ocenil ho za dialog, který vedl s opozicí. I díky tomu podle předsedy vlády existuje naděje, že při řízení ministerstva školství nastane „určitá kontinuita“.

Za velké úkoly, které před Gazdíkem stojí, Fiala označil úpravu rámcových vzdělávacích programů, aby se snížil objem učiva ve prospěch kvality, nebo nastavení systému duálního vzdělání. Přihlásil se také k závazku udržet platy učitelů minimálně na 130 procentech průměrné mzdy.

I Gazdík zmínil, že může navázat na práci ministerstva z uplynulého období. Zopakoval svou podporu Strategii 2030+. Je podle něj vydiskutována s odbornou veřejností a má i politickou podporu. Za svůj úkol proto považuje tuto strategii uvést do života.

České školství podle něj potřebuje změnu, musí se připravovat na budoucnost. „Základní dovedností studenta musí být, že se musí umět učit novým věcem,“ poznamenal nový ministr. Chce výrazným způsobem zvýšit motivaci žáků a studentů a vláda podle něj také bude muset vysvětlit nadcházející změny ve vzdělávání zejména rodičům. (ČTK)