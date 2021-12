Ministryně obrany Černochová chce podporovat modernizaci armády

Nová ministryně obrany Jana Černochová (ODS) chce ve své funkci podporovat modernizaci armády. Zopakovala příslib, že Česká republika bude do roku 2025 vydávat dvě procenta HDP na svou obranu.

Foto: Ludvík Hradilek, Deník N

Stát se by tak podle nich mělo i přes složitou ekonomickou situaci. Příslib zopakovala spolu s premiérem a předsedou ODS Petrem Fialou. Řekli to na dnešní tiskové konferenci po uvedení Černochové do jejího nového úřadu.

Bývalá předsedkyně výboru pro obranu a starostka Prahy 2 ve funkci vystřídala Lubomíra Metnara (za ANO), který naopak zaujme místo předsedy sněmovního branného výboru. Černochová mu poděkovala za dosavadní spolupráci. Chce v ní i nadále v pozměněných rolích pokračovat.

Podle Fialy je v zájmu Česka, aby mělo kvalitní armádu a aby bylo pevnou součástí NATO.

Černochová řekla, že je velkou podporovatelku rychlejší modernizace armády. Poznamenala, že Metnarovi se v této oblasti mnohé podařilo. Nová ministryně nechce v úřadu dělat revoluci, ale plánuje se zaměřit na evoluci. Své další kroky chce nejprve představit vedení resortu, aby pro ně našla podporu. Až poté je chce sdělit novinářům.

V modernizaci podle ní ministerstvo musí mít jasný koncept. Připustila, že některé plány z minulosti bude možná potřeba změnit. Za zásadní označila modernizaci těžké brigády, mezi kterou patří i mnohamiliardový nákup pásových bojových vozidel pěchoty, který byl pozastaven. Jak v zakázce bude pokračovat, zatím nechtěla Černochová předjímat.

Zmínila potřebu vylepšit zákon o zadávání veřejných zakázek, který podle odborníků brzdí rychlejší uzavírání modernizačních tendrů. Pokračovat chce v zahraničních misích. Slíbila i podporu domácímu obranému průmyslu nebo aktivním zálohám. (ČTK)