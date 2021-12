V petrohradské Severní loděnici dnes vypukl požár, který zachvátil téměř celé rozestavěné plavidlo, korvetu Provornyj určenou pro ruské vojenské námořnictvo.

Oznámila to agentura Interfax s odvoláním na hasiče. „Oheň se rozšířil na 800 metrů čtverečních. To je skoro celá loď,“ uvedli. Byli zraněni tři lidé, dva z nich museli být odvezeni do nemocnice.

Korveta měla být předána námořnictvu v příštím roce, ale termín nejspíše bude odložen. (ČTK, Interfax)