Kongo oznámilo konec posledního šíření eboly

Ve východním Kongu se zastavilo poslední šíření krvácivé horečky ebola. Ministr zdravotnictví Jean-Jacques Mbungani to oznámil poté, co země 42 dní nezaznamenala nový případ nákazy, píše zpravodajský web BBC. V poslední vlně nákazy v Kongu se ebola prokázala u 11 lidí, z nichž šest zemřelo.

Ředitelka africké pobočky Světové zdravotnické organizace (WHO) Matshidiso Moetiová poznamenala, že se šíření eboly daří lépe bránit díky rychlé reakci a cílené vakcinaci. Vakcinační kampaň byla zahájena pět dní poté, co byl v poslední vlně nákazy zaznamenán první případ v regionu Beni. Od té doby bylo naočkováno více než 1800 lidí. V Kongu byla podle WHO vakcína proti ebole Ervebo nasazena vůbec poprvé.

Od roku 1976, kdy byla ebola poprvé odhalena v obci Yambuku, zaznamenalo Kongo 13 vln této nákazy. Odborníci uvádějí, že je zapotřebí situaci důsledně monitorovat a zapojit místní komunity, aby se zabránilo dalšímu šíření eboly. (ČTK)