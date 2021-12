Vůdkyně běloruské exilové opozice Svjatlana Cichanouskaja na Twitteru poděkovala šéfovi české diplomacie Jakubu Kulhánkovi za podporu běloruské opozice proti diktátorovi Lukašenkovi a za to, že Česko je hlasem Běloruska na půdě OSN.

Grateful to 🇨🇿 FM @JakubKulhanek for the tremendous work & solidarity with Belarus. Your firm statements inspire us. Thankful for supporting the MEDEVAC rehabilitation program for Belarusians, https://t.co/BclwUfbyNp & @OSCE Vienna Mechanism, being our voice in #UNGA, #UNSC. pic.twitter.com/DaG9B411gv

— Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) December 17, 2021