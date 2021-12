Lhůta pro posilující dávku očkování se v lednu zkrátí pro všechny nad 18 let

Lhůta pro přeočkování proti covidu se zkrátí na pět měsíců pro starší 45 let od pátku, pro starší 35 let od 5. ledna a pro všechny nad 18 let 19. ledna. Zatím mohli dostat posilující dávku vakcíny už po pěti měsících lidé starší 55 let a ostatní lidé až po šesti měsících.

Vyplývá to z dnešního rozhodnutí ministerstva zdravotnictví. Lidé očkovaní jednodávkovou vakcínou Janssen od firmy Johnson & Johnson mají nárok na posilující dávku už po dvou měsících.

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) ve středu napsal na Twitteru, že chce zkrátit lhůtu pro přeočkování proti covidu-19 pro všechny občany. Zkrácení lhůty je podle něj potřebné kvůli šíření varianty koronaviru omikron. „Podle některých studií proti ní představuje třetí dávka vyšší míru ochrany. V Praze jsou navíc aktuálně nevyužitá očkovací centra, proto si myslím, že bychom to mohli a měli zrealizovat rychle,“ sdělil.

Také budoucí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) už dříve apeloval na všechny očkované, aby se nechali přeočkovat posilující dávkou. V rozhovoru s ČTK na začátku prosince uvedl, že do jara příštího roku, kdy může hrozit další vlna epidemie covidu-19, by měli mít všichni očkovaní posilující dávku. (ČTK)