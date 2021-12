Lhůta pro přeočkování proti covidu se zkrátí na pět měsíců pro starší 45 let od pátku, pro starší 35 let od 5. ledna a pro všechny nad 18 let 19. ledna. Zatím mohli dostat posilující dávku vakcíny už po pěti měsících lidé starší 55 let a ostatní lidé až po šesti měsících.