Airbus dnes předal aeroliniím Emirates poslední vyrobený kus modelu A380. Největší osobní letadlo létá od roku 2007, v posledních letech ho ale dopravci kvůli vysokým provozním nákladům vyřazují ze svých flotil. (BBC)

Amazing almost touch-and-go just now of last-ever @Airbus #A380 delivery to @emirates in #Finkenwerder #avgeek pic.twitter.com/7FflSsijEP

— Andreas Spaeth (@SpaethFlies) December 16, 2021