V nákladovém prostoru kamionu policisté na Liberecku nalezli šest cizinců

Liberečtí policisté zadrželi ve středu šest cizinců ve věku od 15 do 25 let. Objevili je v nákladovém prostoru kamionu v areálu jedné firmy na Liberecku. Na webu policie o tom dnes informoval její regionální mluvčí Vojtěch Robovský.

„Se dvěma osobami bude zahájeno řízení ve věci správního vyhoštění. Další tři cizinci budou zajištěni v zařízení pro zajištění cizinců, kde vyčkají na výsledek dublinského řízení, které by mělo vést k návratu do země, v níž požádali o mezinárodní ochranu. Další z osob bude vyslechnuta za účasti pracovníků orgánu sociálně–právní ochrany dětí, po čemž by mělo dojít k jeho předání tomuto orgánu,“ uvedl Robovský.

Policisté kamion zkontrolovali na základě oznámení na linku 158. „S podezřením, že by se uvnitř nákladového prostoru mohly nacházet nelegálně přepravované osoby, vyslalo operační středisko do areálu jedné z firem na Liberecku několik policejních hlídek, kynology a policisty z Odboru cizinecké policie. Po otevření nákladového prostoru návěsu se policistům podařilo zajistit celkem šest osob,“ dodal.

V krátké době je to druhý takový případ v regionu. Liberečtí policisté minulý týden v pátek zadrželi tři běžence, kteří do Česka přicestovali v kamionu. Šlo o muže ve věku 18 až 21 let, kteří měli zažádáno o azyl v Rumunsku. Trojice vystoupila z návěsu zahraničního kamionu, který přijel do areálu firmy v průmyslové zóně Liberec Sever. (ČTK)