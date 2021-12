Pro vstup do Itálie ode dneška nejméně do konce ledna platí přísnější pravidla. Všichni cestující (včetně plně očkovaných) se při vstupu do země musejí prokázat negativním antigenním nebo PCR testem, který není starší 24, respektive 48 hodin. Neočkované (s výjimkou dětí do 12 let) čeká test před cestou, pětidenní karanténa a další následný test. (The Local)