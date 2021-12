Soud ve Vietnamu včera poslal na devět let do vězení nejznámější vietnamskou disidentku: režimem šikanovanou novinářku, spisovatelku a držitelku lidskoprávní ceny Homo Homini Pham Doan Trang. Umlčí její kytaru, kterou si vězni svědomí předávají už přes 40 let?