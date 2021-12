Litva stahuje z Pekingu své diplomaty, bojí se o jejich bezpečí

Litva z Číny evakuuje své diplomaty. Obává se, že v Pekingu už nejsou v bezpečí. Podle zdrojů Financial Times čínské ministerstvo zahraničí požadovalo, aby Litevci odevzdali své diplomatické pasy. Hrozilo tak, že by přišli o imunitu.

To by čínskému vedení teoreticky mohlo otevřít cestu, aby některého z Litevců zadrželi na základě nepodložených obvinění a poté ho použili jako nátlakovou kartu – podobně jako to Peking udělal s Kanaďany Michaelem Spavorem a Michaelem Kovrigem během případu v Kanadě zatčené finanční ředitelky Huawei Meng Wan-čou.

Dnešním krokem Litvy ještě víc eskaluje už tak vyhrocená roztržka mezi pobaltskou republikou a Pekingem ohledně tchajwanského zastupitelství ve Vilniusu. Více zde: Litva odmítá „šikanu“ Pekingu. Na vztazích s Tchaj-wanem trvá