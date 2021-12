V Británii přibylo skoro 60 000 nákaz, přírůstky se blíží lednovému maximu

Británie dnes oznámila 59 610 nově zachycených případů koronavirové infekce za nového rozmachu epidemie covidu-19, k němuž patrně přispívá nová varianta omikron. Nový přírůstek je nejvyšší za posledních 11 měsíců a pátý nejvyšší za celou dobu pandemie, uvádí agentura Reuters.

Britská vláda kvůli obavám z dalšího náporu na nemocnice nabádá obyvatele k posilující dávce očkování a v parlamentu prosazuje uzákonění nových restrikcí.

Počet nemocničních lůžek obsazených pacienty s covidem-19 v Británii zůstává relativně nízký, v posledních dnech ale mírně vzrostl. Bilance hospitalizací se dnes zvýšila na 7672 pacientů. Ministr zdravotnictví Sajid Javid v pondělí uvedl, že očekává výrazný nárůst tohoto ukazatele.

Británie aktuálně registruje něco přes 50.000 infekcí koronavirem denně a sedmidenní průměr nákaz od 10. listopadu narostl zhruba o 20.000. Více infekcí země se 67 miliony obyvatel evidovala jen na začátku ledna, kdy se týdenní průměr dostal až těsně pod 60.000 nákaz na den. V nemocnicích tehdy bylo přes 30.000 lidí s covidem-19.

Podle premiéra Borise Johnsona nyní země čelí „přílivové vlně“ koronavirové varianty omikron, která se podle prvních poznatků zdá být nakažlivější než dosud dominantní varianta delta. Dosavadní zjištění ovšem mohou nasvědčovat tomu, že nezpůsobuje tak často závažné onemocnění. Johnsonova vláda tváří v tvář nové hrozbě důrazně prosazuje posilující dávky vakcín, které jsou podle prvních testů vysoce účinné i proti omikronu.

V pondělí vláda v Anglii zavedla nová protiepidemická opatření, mezi nimiž je například povinnost pracovat z domova pro ty, kterým to jejich zaměstnání umožňuje. Pro vstup do nočních klubů a dalších míst s větším počtem lidí je potřeba doložit očkování či negativní test na koronavirus. O uzákonění těchto a dalších pravidel dnes hlasuje Dolní sněmovna, kde se očekával značný odpor poslanců vládní Konzervativní strany. Opatření ale podpořili opoziční labouristé, jejich schválení tak bylo prakticky jisté.

Deník The Guardian informoval, že několik poslanců mělo tento týden pozitivní testy na koronavirus. To vyvolávalo obavy ohledně následků dnešních hlasování, při kterých se poslanci musí během krátkého časového okénka dostavit do jedné ze dvou hlasovacích místností. (ČTK)