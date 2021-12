Tři republikáni jsou obviněni ze vhození více hlasů ve volbách 2020

Tři republikánští rezidenti oblasti The Villages na Floridě byli obviněni z podvodu v prezidentských volbách 2020. Jay Ketcik (63), Joan Halsteadová (71) a John Rider (61) vhodili podle obvinění dva volební lístky na různých místech USA.

To je v USA trestný čin, za nějž hrozí až pět let odnětí svobody. Ketcik volil poštou na Floridě a absenčně v Michiganu, Halsteadová osobně na Floridě a absenčně v New Yorku a Rider volil na Floridě a také na blíže neurčené adrese jiného státu.

Ketcik a Halsteadová se sami vydali policii, zatímco Ridera policie zadržela na výletní lodi v přístavu Port Canaveral.

Podle deníku Click Orlando, který o případu referuje, není veřejně známo, koho tito tři lidé volili, ale všichni tři jsou registrovánými republikány a jejich sociální sítě naznačují podporu Donaldu Trumpovi. (Click Orlando)