Soud EU podpořil stejnopohlavní páry, rodičovská práva platí všude stejně

Soudní dvůr Evropské unie svým rozsudkem podpořil stejnopohlavní páry, když rozhodl, že rodiče zapsaní v dokladech dítěte v jedné ze zemí EU mají bez ohledu na pohlaví stejná rodičovská práva i ve zbylých státech sedmadvacítky.

Verdikt se týká případu dvou žen, Bulharky a Britky, které uzavřely manželství ve Španělsku a tam také byly zapsány do rodného listu narozeného dítěte jako jeho matky. Bulharsko však odmítalo tento stav uznat a vydat dítěti cestovní doklady.

Soudní dvůr řešil spor, který se týkal postupu bulharských úřadů. Ty totiž odmítly uznat rodný list holčičky vydaný ve Španělsku, kde byly obě ženy uvedené jako matky, a snažily se získat informaci, kdo je biologickou matkou dítěte. V Bulharsku je možné do rodného listu zapsat pouze jednu osobu do kolonky matka a jednu osobu do kolonky otec. Uvedení obou rodičů stejného pohlaví odporuje bulharskému právu, které manželství homosexuálů a leseb nepovoluje.

Unijní soud dospěl k závěru, že všichni občané EU mají zaručeno právo svobodně se pohybovat, a proto má dítě dvou sezdaných žen získat bulharské cestovní doklady bez nutnosti předkládat tamní rodný list. Doklad musí dítěti „umožnit výkon práva na volný pohyb s každou z jeho dvou matek“, konstatoval soud.

Holčička narozená v roce 2019 se ocitla bez občanství, protože se narodila dvěma cizinkám ve Španělsku. Ženy proto pro ni požádaly o bulharské občanství a doklady, protože podle bulharského práva má získat občanství každé dítě bulharského občana bez ohledu na místo narození.

Podle agentury AFP může být verdikt precedentem pro řadu dalších sporů, kdy musí rodiny homosexuálů a leseb řešit právní hádanky vyplývající z rozdílných právních úprav v jednotlivých státech. Podle bulharské neziskové organizace Dejstvie zaměřené na ochranu práv LGBT komunity, se rozsudek může potenciálně dotknout 100 000 až 150 000 dětí po celé EU.

V Česku gayové a lesby nemohou vstoupit do manželství, mohou uzavírat registrované partnerství. Zákon jim nedovoluje společně adoptovat děti. Sporné případy řeší soudy a v roce 2018 takto uznaly dvojici českých homosexuálů za rodiče dítěte narozeného v USA. Rodný list se zápisem obou otců homosexuální pár získal po intervenci Ústavního soudu. (ČTK)