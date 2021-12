Vůdkyně běloruské opozice Svjatlana Cichanouskaja označila verdikt běloruského soudu nad svým manželem za „pomstu“. „Diktátor se veřejně mstí svým nejsilnějším protivníkům. Zatímco skrývá politické vězně v uzavřených procesech, doufá, že bude moci v tichosti pokračovat v represích. Ale celý svět to sleduje,“ napsala na Twitteru.

My husband, Siarhei Tsikhanouski, is sentenced to 18 years in prison. The dictator publicly takes revenge on his strongest opponents. While hiding the political prisoners in closed trials, he hopes to continue repressions in silence. But the whole world watches. We won't stop. ✊ pic.twitter.com/hdnHj8y6HZ

— Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) December 14, 2021