Fiala: Zeman si za jmenování Lipavského konkrétní podmínky nekladl

Prezident Miloš Zeman si za jmenování Jana Lipavského ministrem zahraničí konkrétní podmínky nekladl, řekl designovaný premiér Petr Fiala (ODS). S prezidentem chce vést pravidelný dialog.

„Ne, pan prezident si takto formulované podmínky nekladl,“ odpověděl Fiala na otázku, zda prezident podmínil jmenování Lipavského například ziskem většího vlivu na zahraniční politiku nebo pravidelnými schůzkami s Fialou.

„To že se chceme pravidelněji scházet, je od začátku moje přesvědčení, že to tak má být,“ dodal.

Prezident podle něj změnil názor, protože nechtěl zatěžovat Českou republiku sporem mezi významnými politickými aktéry před Ústavním soudem.

„Rozhodující bylo, že pan prezident si uvědomil to, co já, že spor dvou klíčových osob v politice – prezidenta a premiéra – před Ústavním soudem není to, co by teď České republice prospívalo,“ řekl Fiala dnes ráno ve vysílání Radiožurnálu.

Zeman minulý týden oznámil vůči Lipavskému (Piráti) výhrady, Fiala poté zvažoval podání kompetenční žaloby. Po včerejším jednání v Lánech ale designovaný premiér oznámil, že Zeman vládu jmenuje včetně Lipavského, ačkoliv jeho výhrady ke kandidátovi trvají. (Radiožurnál)