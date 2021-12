V Česku se otevřela registrace na očkování dětí od pěti do jedenácti let. Vakcíny mají dorazit dnes, očkovat by se mělo začít ve čtvrtek nebo v pátek. Přinášíme přehled, kdy a kde můžete své potomky registrovat, jakou dostanou dávku vakcíny nebo jaké mohou být vedlejší účinky.