Zvláštní komise Sněmovny reprezentantů, která vyšetřuje útok na sídlo Kongresu z 6. ledna, jednomyslně doporučila stíhat Marka Meadowse, bývalého personálního šéfa exprezidenta Donalda Trumpa, a to za pohrdání Kongresem kvůli nevyslyšení obsílky.

Meadows se po vyzvání nedostavil před komisi na výslech a rovněž neposkytl orgánu požadované dokumenty. Plénum Sněmovny by o návrhu mohlo hlasovat již dnes, píše agentura Reuters. Věc by pak posuzovalo ministerstvo spravedlnosti, jež by se rozhodlo, zda Meadowse začne stíhat.

Bývalý personální šéf podobně jako několik dalších blízkých Trumpových někdejších kolegů odmítá s vyšetřovacím orgánem spolupracovat a tvrdí, že tak činí díky zvláštním privilegiím výkonné moci. O věci se nyní vedou soudní spory.

Komise touží Meadowse vyslechnout, protože má podle ní unikátní vhled do aktivit a komunikace Donalda Trumpa v čase lednových nepokojů, při nichž exprezidentovi přívrženci násilně vtrhli do Kapitolu a přerušili proces formálního potvrzení výhry demokrata Joea Bidena v prezidentských volbách.

Podle republikánky a hlasité Trumpovy kritičky Liz Cheneyové, která ve vyšetřovacím panelu zasedá, chce komise od Meadowse slyšet informace k desítkám zpráv, které údajně obdržel během bezprecedentního útoku na sídlo Kongresu. Zákonodárci se rovněž chtějí ptát na zprávy od nejmenovaných členů Kongresu, s nimiž se Meadows údajně radil o způsobech, jak narušit povolební proces a zabránit tím jmenování Bidena prezidentem.

Meadows by se mohl stát již třetím Trumpovým spojencem, který bude stíhán v důsledku neuposlechnutí obsílky. Exprezidentův bývalý poradce Steve Bannon je již kvůli nespolupráci s komisí ve vazbě. O doporučení stíhání bývalého činitele ministerstva spravedlnosti Jeffreyho Clarka bude Sněmovna teprve hlasovat.

Trump od voleb z loňského listopadu neustále bez důkazů tvrdí, že hlasování provázely rozsáhlé podvody, což však odmítly soudy, volební činitelé i někteří členové jeho vlastní administrativy. Exprezident 6. ledna na demonstraci svých příznivců ve Washingtonu znovu svoje tvrzení zopakoval a přítomné vyzval, aby pochodovali na Kapitol. Stovky příznivců pak násilně vtrhli do sídla Kongresu, rozbíjeli tamní vybavení a mnozí útočili na přítomné policisty. V den násilností zemřeli čtyři lidé včetně jednoho policisty, další čtyři strážci zákona spáchali v příštích měsících po útoku sebevraždu.

Trump se během nepokojů poměrně dlouho k událostem nevyjadřoval, nakonec na naléhání svého okolí vyzval výtržníky, aby odešli domů. Zároveň jim však sdělil, že jsou výjimeční a že je miluje.

Komise už podle jejího šéfa Bennieho Thompsona vyslechla asi 300 svědků z Trumpova okolí a dostala na 30.000 dokumentů. „Malé skupince lidí se dostalo veškeré pozornosti kvůli jejich vzdorovitosti. Ale mnoho dalších se vydalo jinou cestou a poskytli důležité informace o 6. lednu a kontextu, v němž se nepokoje odehrály,“ řekl Thompson.

Demokraté a republikáni po lednových událostech vyjednávali o ustavení vyšetřovací komise s rovným zastoupením obou hlavních stran, republikáni se však nakonec proti takovému řešení postavili s tvrzením, že by demokraté orgán zneužívali k politickým ziskům. Demokraté proto nakonec vytvořili vlastní komisi, kde mají většinu. Republikáni proto její práci až na několik výjimek nepodporují. (ČTK)