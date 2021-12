Americký prezident Joe Biden podepsal exekutivní příkaz, jímž nařídil 17 federálním úřadům zjednodušit a zmodernizovat způsob, jakým komunikují s veřejností. Cílem je podle Bílého domu ulehčit Američanům například proces placení daní, zařizování pasu, či žádosti o důchod.

S podobným cílem přišli v minulosti i předchozí prezidenti, provést změny se však často ukázalo ve zkostnatělé americké byrokracii poměrně obtížné, poznamenává agentura AP.

„V základu jde o to, že zajistíme, aby vláda fungovala efektivněji,“ řekl Biden před podepsáním příkazu. „To do velké míry obnoví důvěru ve vládu,“ dodal.

Američané musí v současnosti často navštěvovat úřady osobně, dlouho čekat na obsazených telefonických linkách při placení daní, nebo komunikovat s úřady obyčejnou poštou či prostřednictvím faxů. Pandemie však naučila mnoho lidí řešit většinu svých záležitostí přes internet a komunikaci s úřady proto řada z nich nyní vnímá jako velmi zastaralou.

Vláda chce většinu změn v procesech federálních agentur zavést už příští rok. Úřady si mají vystačit se současnými financemi a podle Bílého domu zlepšení a zrychlení administrativy povede v konečném důsledku k ušetření vládních peněz.

Expert na veřejnou politiku Paul Light z Newyorské univerzity se domnívá, že se jedná o poměrně zásadní iniciativu, která však bude čelit radě překážek. „Problematické není to přání, ale ten byrokratický marast,“ řekl. „Boj za zlepšení vládních služeb vyžaduje širokou změnu nástrojů v byrokratických cestičkách a zploštění hierarchie. Federální vláda může být přičinlivá, ale technologie jsou starodávné, personální systém je velmi pomalý, byrokratické rozvrstvení je neúprosné,“ dodal.

Mezi navrhované změny patří například možnost zařídit si na internetu sociální výhody, které získávají ročně asi čtyři miliony Američanů poté, co překročí hranici 65 let. Při placení daní by rovněž mělo být možné domluvit si termín hovoru s finančním úřadem IRS namísto dlouhého čekání na to, až se uvolní operátor. Lidé žádající o pas nebudou muset tisknout formuláře a platit administrativní poplatky šekem nebo bankovním převodem. Pořízením nových počítačů chce vláda rovněž zrychlit letištní kontroly pro asi dva miliony Američanů, kteří létají denně letadlem.

Podepsání příkazu pro Bidena přichází ve zlomovém okamžiku, poznamenává agentura AP. Prezident se totiž za stále klesající podpory veřejnosti snaží ukázat voličům, že dokáže dotáhnout do úspěšného konce svoje předvolební sliby. Podle průzkumů Američany nejvíce znepokojuje rostoucí inflace, která je na nejvyšší úrovni za poslední čtyři desetiletí, a také stále přetrvávající pandemie covidu-19. Není přitom jisté, zda tato zásadní témata případný úspěch Bidenovy reorganizace fungování federálních úřadů nakonec nepřebijí, píše AP. (ČTK)