Čtveřice nizozemských politických stran devět měsíců po parlamentních volbách dospěla k dohodě o vytvoření nové vlády. V jejím čele s největší pravděpodobností opět stane stávající premiér Mark Rutte.

S odvoláním na účastníky rozhovorů o tom dnes informují nizozemská média. Povolební vyjednávání v Nizozemsku trvají rekordních 271 dní.

Koalici v návaznosti na březnové volby skládají stejné čtyři strany, které společně vládnou od roku 2017: Kromě Rutteho Lidové strany pro svobodu a demokracii (VVD) jsou to levicově liberální Demokraté 66 (D66), Křesťanskodemokratická výzva (CDA) a Křesťanská unie (CU). Délka vyjednávání překonala dřívější maximum na konci října, kdy se dostala přes 225 dní.

Nyní se podle agentury Reuters očekává, že strany ve středu podrobněji představí novou koaliční dohodu. Následně bude pravděpodobně Rutte pověřen sestavením nového kabinetu, který bude nejspíše jmenován zpočátku příštího roku.

Rutte je premiérem od roku 2010 a společně s maďarským předsedou vlády Viktorem Orbánem je nejdéle sloužícím lídrem členské země EU. Nyní míří za čtvrtým funkčním obdobím v čele nizozemské vlády. Pro jeho schopnost přečkat veškeré politické zvraty a krize se premiérovi přezdívá „pan teflonový“ – podle materiálu, na který se nic nenalepí.

Jeho strana VVD poslední volby vyhrála, ovšem po zisku 22 procent hlasů musela usilovat o podporu dalších subjektů. Pro vznikající staronovou koalici jsou zásadními výzvami výdaje na zmírnění nedostatku nemovitostí, rodičovské dávky či navyšování výdajů do školství a zdravotnictví, uvádí nizozemská média. Kromě toho se očekávají masivní investice do ekologických programů poté, co Nizozemsko v posledních letech nezvládalo plnit stanovené klimatické cíle a zůstávalo jedním z největších znečišťovatelů v Evropské unii podle emisí oxidu uhličitého na obyvatele. (ČTK)