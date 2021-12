Německý soud poslal do vězení provozovatele serverů pro darknetové platformy

Německý soud dnes uložil tresty vězení osmi lidem obžalovaným z provozování datového centra pro globální platformy fungující ve skryté části internetu, takzvaném darknetu. Servery k tomu určené byly umístěny v někdejším vojenském bunkru na západě země.

Podle agentury DPA je to poprvé, co před soudem stanuli nikoliv samotní pachatelé trestných činů na darknetu – typicky obchodníci s drogami, zbraněmi či dětskou pornografií – ale lidé, kteří tuto trestnou činnost technicky umožnili.

Hlavní obžalovaný, 62letý Nizozemec, byl soudem v Trevíru ve spolkové zemi Porýní-Falc odsouzen k pěti letům a devíti měsícům vězení. Dalších šest obžalovaných dostalo tresty v rozmezí od dvou let a čtyř měsíců do čtyř let a tří měsíců. Osmý obžalovaný dostal roční podmíněný trest vězení.

Skupina čelila obvinění, že v letech 2013 až 2019 v bývalém bunkru NATO v obci Traben-Trarbach provozovala datové úložiště pro nyní již nefunkční darknetová tržiště Wall Street Market či Fraudsters. Policie v září 2019 provedla v bunkru razii a servery odpojila.

Všech osm obžalovaných bylo odsouzeno za trestný čin zločinného spolčení. Zároveň byli ale všichni zproštěni obvinění z podílu na přibližně 250 000 trestných činech, které byly podle prokuratury spáchány na darknetových platformách. Téměř všichni obžalovaní jakoukoliv vinu popírají a tvrdí, že o trestné činnosti odehrávající se prostřednictvím jimi pronajímaných serverů nevěděli. (ČTK)