Navrhované zpřísnění poskytování dávek v nouzi končící vláda odmítla

Zpřísnění poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi, jak je navrhla skupina poslanců SPD a ANO, končící vláda ANO a ČSSD ve Sněmovně nepodpoří. Kabinet v demisi k předloze zaujal záporné stanovisko, vyplývá z výsledků zasedání.

Kabinet vyslovil pochyby o tom, že je návrh v souladu s ústavním pořádkem a s mezinárodními smlouvami. Podle vlády není zřejmé, zda by systém pomoci v hmotné nouzi po úpravách zajistil každému požadovanou minimální míru zabezpečení.

Cílem novely je podle předkladatelů zvýšení adresnosti vyplácení příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení a snížení případů, kdy jsou dávky vypláceny neoprávněně. Podporu by měli dostávat jen lidé, kteří se dočasně ocitli v hmotné nouzi a snaží se z této situace sami dostat, senioři a zdravotně postižení lidé.

Poslanecká novela o hmotné nouzi mimo jiné předpokládá, že doplatky na bydlení by se už nevyplácely do prostor, které nevyhovují pro bydlení. Standardy by byly zakotveny přímo v zákoně. Z hmotné nouze by podle předlohy měli být lidé vyloučeni například v případě vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání kvůli porušení režimu dočasné neschopnosti. O dávky by mohli přijít také rodiče, kteří neposílají svého potomka do posledního ročníku mateřské školy. V některých případech by se zpřísnil výpočet výše doplatku na bydlení.

Předloha by na druhou stranu například zvýšila zvýhodnění zápočtu důchodu při posuzování nároku na dávky a na jejich výši. Při výpočtech by se vůbec nezapočítávaly příjmy studujících z praxe, případně částky, které rodič pošle na dítě nad rámec soudem stanoveného výživného.

Prakticky totožnou poslaneckou novelu projednávala Sněmovna už v minulém volebním období. Kritizovali ji zejména Piráti. Tvrdili, že změny mohou poškodit desítky tisíc lidí včetně seniorů nebo zdravotně postižených. Dolní komora schvalování předlohy do voleb nedokončila. (ČTK)