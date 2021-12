Největší síť alzheimercenter v ČR mění majitele, od Creditasu ji přebírá Penta

Společnost Penta Hospitals CZ kupuje od investiční skupiny Creditas síť 12 zařízení pro lidi trpící Alzheimerovou chorobou a ostatními druhy demencí. O akvizici dnes Penta informovala na Facebooku.

Hodnotu kontraktu ani jedna ze stran nechce zveřejnit. Transakci ještě musí schválit antimonopolní úřad. Společnost Alzheimercentrum je největším privátním poskytovatelem služeb pro lidi s demencí v Česku.

Skupina Creditas vlastní Alzheimercentra od roku 2017. Všechna zařízení by se měla do ústavu Alzheimer Home ze skupiny Penta Hospitals CZ začlenit příští rok, a to se všemi závazky vůči klientům a zaměstnancům.

Penta Hospitals uvedla, že koupě společnosti Alzheimercentrum je součástí její dlouhodobé strategie stát se v Česku významným poskytovatelem zdravotních a sociálních služeb. „V současné době naše skupina provozuje síť vlastních specializovaných center péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou a naším cílem je tato centra dále rozvíjet,“ uvedla generální ředitelka Penta Hospitals CZ Barbora Vaculíková.

Penta Hospitals CZ je součástí holdingu Penta Hospitals International, vlastněného investiční skupinou Penta. V České republice provozuje několik nemocnic, mimo jiné v Sokolově, Roudnici nad Labem a Vrchlabí. Má také síť ambulancí a specializovaných center péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou.

Alzheimerova choroba je nevyléčitelné degenerativní onemocnění mozku, při kterém ubývají mozkové buňky a vyhasínají jejich funkce. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) se loni v Česku léčilo s Alzheimerovou chorobou 68 120 lidí. Za posledních deset let se jejich počet více než zdvojnásobil.

Odborníci upozorňují, že onemocnění zůstává u velké části pacientů neodhaleno. Podle ÚZIS se choroba v Česku týká asi 160 000 lidí a do roku 2050 by jejich počet mohl vzrůst na 280 000. (ČTK)