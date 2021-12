V Česku se včera večer otevřela registrace k očkování proti covidu-19 pro děti od pěti do jedenácti let, má to ale háček. Zatím totiž registrační systém nabízí v celé republice pouze dvaadvacet míst, kde se děti mohou nechat očkovat. Zájemci se potýkali i s dalšími potížemi.