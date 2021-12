SAE v revizi rodinného zákona opomenuly osud nemanželských dětí

Ve Spojených arabských emirátech začne v lednu platit nový zákon o rodině, který už netrestá ženy za předmanželský sex jako ten předchozí. Loni byly z vězení propuštěny ženy, které otěhotněly mimo manželství, avšak mnohé ani teď nedokážou svým dětem zajistit rodný list.

Bez něj děti nemají nárok na zdravotní péči a jiné služby. Informovala o tom agentura AP.

SAE začaly revidovat svůj trestní zákoník, avšak v případě svobodných matek zůstalo mnoho věcí nevyřešených. Není například jasné, jak mají matky získat rodné listy pro nemanželské děti, přičemž za to, že děti takový dokument nemají, lze ženu stále trestat. Zrušen je pouze předchozí trest za předmanželský sex.

V emirátech žije necelých deset milionů lidí a většina z nich jsou cizinci, kteří v zemi pracují. Získat rodný list pro děti narozené mimo manželství je pro ženy, které se živí jako pomocné síly, finančně nedostupné.

V nemocnicích se vydávají rodné listy jenom dětem z manželského svazku. Bez tohoto dokumentu ale děti nemají přístup ke zdravotním službám, nemohou cestovat ani chodit do školy.

Původní zákon, který byl zrušen před rokem, ženy, jimž se narodily děti mimo manželství, trestal vězením. Přišly o práci i právo na pobyt, teď se ocitly v právním vakuu. Podle mnohých právníků je důvodem stále konzervativní smýšlení lidí a nedostatečná koordinace vládních institucí.

Některé ženy se dostaly do takové situace, že by daly přednost původnímu zákonu, který předpokládal roční vězení a deportaci. Tento systém zajišťoval letecký návrat do vlasti a také dokument pro dítě.

Pětadvacetiletá svobodná matka Sitte Honeyová řekla, že teď „vás nepošlou do vězení, ale nechtějí, abyste porodila, přičemž interrupce je zakázaná“.

Podle nového zákona, který vejde v platnost 2. ledna, hrozí rodičům za neschopnost prokázat dokumentací totožnost svých dětí dvouleté vězení. Zákon nevyjasňuje postup zdravotnictví při narození nemanželského dítěte, pouze rodičům nařizuje, aby se nechali sezdat nebo si obstarali dokumentaci, bez vyjasnění jak. Svobodné matky mají nyní hrůzu z dalšího potrestání.

Mnohé své děti vychovávají v utajení před světem. Noraida Gamamaová pro svou tříletou dceru nedokázala sehnat dokumenty. Dveře bytu v Sardžá, který sdílí se šesti spolubydlícími, polepila výzvami, aby se všichni dříve, než někomu otevřou, ujistili přes kukátko, že to není vládní úředník. Mnohým z těchto žen vypršelo vízum, děti živí z minimálních příjmů a většina si nemůže dovolit výdaje za právníka. Za podání žádosti o vystavení rodného listu dubajský rodinný soud požaduje v přepočtu asi 8000 korun.

Šestatřicetiletá Anna má několik polovičních úvazků a spí denně jen několik hodin, aby uživila své dvouleté dítě. Porodila ho v pronajatém pokoji v Dubaji. „Jediné, co chci, je dát jí jméno a odvézt ji domů na Filipíny, kde bude mít lepší život,“ řekla. (ČTK)