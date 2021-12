Los osmifinále Ligy mistrů k sobě přisoudil Paříž a Manchester United. Ve druhé polovině února se tak mimo jiné proti sobě postaví Lionel Messi a Cristiano Ronaldo. Na další osmifinálové dvojice se podívejte zde.

