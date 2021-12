Průzkum, podle něhož se v Orlové žije nejhůř, město považuje za tendenční

Starosta Orlové na Karvinsku Miroslav Chlubna odmítá výsledky průzkumu společnosti Obce v datech, který hodnotí kvalitu života ve 206 obcích s rozšířenou působností. Podle tohoto žebříčku totiž právě Orlová už poněkolikáté skončila na posledním místě.

Město považuje projekt za neprofesionální, neobjektivní, tendenční. Podle starosty poškozuje dobré jméno města, které se chce bránit právně. Chlubna to dnes řekl ČTK. Podle něj navíc většinu faktorů, které průzkum hodnotil, ani radnice nemůže ovlivnit.

Žebříček sestavuje společnost Obce v datech společně s poradenskou společností Deloitte, která je hlavním konzultačním partnerem projektu. Index vzniká na bázi principů metodik OSN a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Zahrnuje 29 parametrů, které vyjadřují úroveň zdraví, prostředí a dostupnosti zdravotní péče, podmínky pro práci, bydlení a vzdělání, dostupnost služeb, dopravní spojení a také vztahy mezi lidmi, například s ohledem na existenci místních spolků. Analytici využívají data z internetu a veřejného sektoru.

A právě v práci s daty vidí starosta Orlové, města s 28 000 obyvateli, problém. „Kvalita života v Orlové podle Obce v datech rozhodně neodpovídá skutečnosti. Není to nic jiného než souhrn čísel s pochybnou vypovídací schopností,“ řekl.

Chlubna uvedl, že hned v několika kritériích narazil na nesrovnalosti. Například dostupnost zdravotní péče je podle něj v Orlové výrazně lepší než třeba v Praze. „Dojezdové časy ale vycházejí z navigace, ne z reálného provozu. Takže od nás se lidé do Fakultní nemocnice v Ostravě dostanou do třiceti minut. V pražském provozu to z okraje Prahy nestihnou po většinu dne,“ uvedl.

Nesouhlasí ani s kritériem ohledně znečištění ovzduší. „U nás nemáme žádného významného znečišťovatele. V okolních městech ale ano a tím nám zhoršují toto konkrétní měřítko,“ řekl. V minulosti představitelé města podle starosty vyzývali společnosti Obce v datech a Deloitte k jednání i k návštěvě Orlové, ale vždy bez odezvy. „V tuto chvíli chystáme kroky k tomu, aby nadále nebylo poškozováno dobré jméno našeho města. Jaké kroky to budou, ještě upřesníme,“ řekl.

Podle Chlubny zůstává otázkou, do jaké míry lze s prezentovanými čísly pracovat a k čemu vůbec slouží. „Z našeho pohledu pouze k poškozování dobrého jména obce,“ míní. Smysl nevidí ale ani v tom, jak se pak s výsledky nakládá. Výsledky by podle starosty měly zajímat hlavně stát. „A těm, kteří jsou na posledních příčkách, podat pomocnou ruku a všemi možnými cestami je podpořit tak, jako Evropská unie podporuje méně rozvinuté země,“ doplnil. To se ale podle něj neděje. „Pouze se poukáže na to, na kterém místě dané město skončilo. Nikoho už nezajímá jeho poloha na mapě, historické souvislosti a celá řada objektivních skutečností,“ řekl starosta. (ČTK)