Jihokorejská vláda zatím nezvažuje diplomatický bojkot olympijských her v Pekingu. Od svého zdroje v Modrém domě to zjistila agentura Jonhap. Soul do olympiády vkládá naděje ohledně možného dialogu s KLDR a Čínou o formálním ukončení korejské války. (Jonhap)