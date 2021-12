Babiš hodlá zlevnit elektřinu změnou systému emisních povolenek

Končící Babišova vláda bude po Evropské komisi požadovat, aby z trhu v příštích měsících nestahovala 370 milionů emisních povolenek. Podle vlády to zlevní povolenky a s nimi i elektřinu

Vysoké ceny energií hodlá kabinet v demisi řešit také prostřednictvím zákona, podle něhož by se domácnostem odpustila DPH na energie za celý příští rok. Zmíněný vládní návrh zákona budou poslanci na mimořádném zasedání projednávat ve středu spolu s dalším vládním návrhem na odpuštění poplatků za obnovitelní zdroje energie, které lidé platí v účtech za elektřinu. Podle končícího premiéra Andreje Babiše (ANO) by na odpuštěném poplatku mohla jedna domácnost ušetřit asi 1500 korun ročně.

Pětikoalice, která má ve Sněmovně většinu, návrh na nulové DPH na energie za celý příští rok odmítá. Místo toho prosazuje pomoc cílenou na lidi, kteří jsou nejvíce ohroženi energetickou chudobou. Těm chce zvýšit různé sociální dávky.

Podle vicepremiéra v demisi Karla Havlíčka (ANO) je ale taková forma pomoci nedostatečná. Podle odhadu končícího kabinetu elektřina v příštím roce zdraží o 30 až 50 procent a zemní plyn o 50 až 70 procent. „Zdražení zasáhne statisíce až jednotky milionů domácností,“ upozornil Havlíček na tiskové konferenci.

Podle něj je nejúčinnější formou pomoci právě odpuštění DPH. To zatím platí za listopad a prosinec letošního roku. Podle vlády i ekonomů toto opatření zpomalilo růst inflace, která v listopadu meziročně vzrostla o šest procent oproti říjnovým 5,8 procentům.

Premiér v demisi Babiš odmítá obavu, že by nulové DPH na energie neschválila Evropská komise. „Ministryně financí Schillerová o tom jednala s eurokomisařem pro ekonomiku Gentilonim, který s takovým postupem souhlasí,“ prohlásil končící předseda vlády.

Podle vznikajícího kabinetu Petra Fialy by nulová DPH na energie vedla k dalšímu zadlužování země. Po čase by se navíc musela znovu zavést, což by vedlo ke skokovému zdražení elektřiny a plynu.