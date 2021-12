Češka Petra Srncová je po smrti. „Britská policie bohužel potvrdila zastupitelskému úřadu nález těla české občanky, rodina o tom byla informována. Příčina úmrtí se vyšetřuje,“ uvedla mluvčí ministerstva zahraniční Eva Davidová. (Blesk)

🚨 BREAKING: A body has been found in a park in Camberwell, south London, in connection to an investigation into the disappearance of Petra Srncova, the Metropolitan Police said.https://t.co/vZWCRnOllr

— The Telegraph (@Telegraph) December 12, 2021