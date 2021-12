Tornáda, která zasáhla část Spojených států, zabila ve státě Kentucky nejméně 80 lidí. Uvedl to dnes guvernér Kentucky Andy Beshear. V celých USA si řádění tornád vyžádalo minimálně 93 životů, napsala AFP.

Beshear označil sérii tornád za „nejsmrtelnější“ v historii Kentucky. Guvernér předpokládá, že počet obětí v jeho státě překročí stovku. Šéfka Federální agentury pro řešení krizových situací (FEMA) Deanne Criswellová uvedla, že záchranné práce pokračují a že stále existuje naděje na nalezení přeživších.

„Některá města zmizela,“ řekl guvernér Beshear televizi CNN. „Rodné město mého otce, Paxton, už nestojí. Těžko se to popisuje.

Americký prezident Joe Biden v sobotu schválil vyhlášení stavu nouze v Kentucky, čímž umožnil uvolnění federální pomoci. Škody a oběti na životech způsobila tornáda také ve státech Illinois, Tennessee, Arkansas a Missouri.

Bouře s tornády devastovaly obytné domy, kostely i podniky a zanechaly za sebou „scény zkázy jako z jiného světa“, píše deník The New York Times (NYT), podle kterého bylo dohromady nahlášeno 40 tornád. To nejničivější, které zasáhlo jihozápad Kentucky, putovalo při zemi po dráze delší než 200 mil (320 kilometrů).

V desetitisícovém městečku Mayfield, které stálo přímo v dráze hlavního tornáda, záchranáři prohledávají ruiny továrny, kde se vyráběly svíčky. Ze zhruba 110 lidí, kteří byli v době katastrofy na místě, se podařilo zachránit 40. Ve městě byla zničena i hasičská a policejní stanice, což dále situaci komplikuje.

Nejméně šest mrtvých si vyžádal pád střechy jednoho ze skladů společnosti Amazon ve městě Edwardsville ve státě Illinois, sdělil šéf místních hasičů. Z budovy se podařilo uniknout 45 lidem, ovšem nebylo jasné, kolik jich bylo celkem uvnitř, když se částečně zhroutila. Prohledávání trosek pokračuje, přičemž úřady už nepředpokládají, že by v nich mohl být někdo živý.

I pro Illinois a další zasažené státy bude k dispozici federální finanční pomoc, pokud to budou potřebovat, uvedl prezident Biden. Prezident označil způsobená úmrtí za „nepředstavitelnou tragédii“ a řekl, že se modlí za ty, kdo své blízké ztratili nebo jejich osud neznají. „Federální vláda udělá maximum, aby pomohla,“ uvedl Biden. (ČTK)